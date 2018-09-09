Тарасова прокомментировала контрольные прокаты Медведевой и Загитовой
- РИА Новости
«Женя, мне нравится то, что вы сделали с Брайаном Орсером. Я понимаю, что у вас было мало времени для того, чтобы побыть вместе, но мне уже нравится. Не буду говорить о твоих падениях в произвольной программе, понимаю, это начало», — заявила Тарасова.
По её словам, девушкам, прошедшим Олимпиаду, сейчас физически тяжело прийти в себя после сложного сезона.
«Алина, надо поработать над скольжением. Вы сделали очень хорошие программы, очень хорошие. Но куда-то ушло скольжение. Надо работать», — добавила она.
Ранее Загитова прокомментировала свои падения на контрольных прокатах сборной России.