Тарасова прокомментировала контрольные прокаты Медведевой и Загитовой

Консультант сборной России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала контрольные прокаты фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Женя, мне нравится то, что вы сделали с Брайаном Орсером. Я понимаю, что у вас было мало времени для того, чтобы побыть вместе, но мне уже нравится. Не буду говорить о твоих падениях в произвольной программе, понимаю, это начало», — заявила Тарасова.

По её словам, девушкам, прошедшим Олимпиаду, сейчас физически тяжело прийти в себя после сложного сезона.

«Алина, надо поработать над скольжением. Вы сделали очень хорошие программы, очень хорошие. Но куда-то ушло скольжение. Надо работать», — добавила она.

Ранее Загитова прокомментировала свои падения на контрольных прокатах сборной России.