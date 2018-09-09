Загитова прокомментировала свои падения на контрольных прокатах сборной России
- РИА Новости
Во время исполнения Загитова два раза упала, представляя новую произвольную программу «Кармен». Она заявила, что тренеры отложили эту программу на этот сезон, так как в прошлом 16-летняя фигуристка была не готова. Россиянка списала свои падения на волнение.
«Начинать сезон в статусе олимпийской чемпионки сложнее. Выйдя после отпуска, поняла, что будет очень сложно. Вроде бы и хотелось выйти на лёд, но приходилось себя перебарывать», — цитирует Загитову «Спорт-Экспресс».
Она также добавила, что на старте сезона прыгать немного тяжелее.
«В начале сезона было чуть-чуть сложнее прыгать. Но за счёт тренировок всё это перерабатывается», — заключила Загитова.
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