Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала свои падения на контрольных прокатах сборной России.

Во время исполнения Загитова два раза упала, представляя новую произвольную программу «Кармен». Она заявила, что тренеры отложили эту программу на этот сезон, так как в прошлом 16-летняя фигуристка была не готова. Россиянка списала свои падения на волнение.

«Начинать сезон в статусе олимпийской чемпионки сложнее. Выйдя после отпуска, поняла, что будет очень сложно. Вроде бы и хотелось выйти на лёд, но приходилось себя перебарывать», — цитирует Загитову «Спорт-Экспресс».

Она также добавила, что на старте сезона прыгать немного тяжелее.

«В начале сезона было чуть-чуть сложнее прыгать. Но за счёт тренировок всё это перерабатывается», — заключила Загитова.

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