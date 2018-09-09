«Торпедо» обыграло «Барыс» в матче КХЛ, уступая по ходу встречи три шайбы

Нижегородское «Торпедо» на домашнем льду обыграло казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча закончилась в овертайме со счётом 6:5.

«Торпедо» уступало по ходу встречи со счётом 0:3 и 3:5, но смогло вырвать победу.

В составе «Барыса» отличились Роман Старченко (17-я и 44-я минуты), Алихан Асетов (18-я), Брэндон Боченски (21-я) и Патрис Кормье (47-я).

У «Торпедо» шайбы забросили Даниил Ильин (31-я), Дамир Жафяров (37-я), Эндрю Кейлоф (45-я и 64-я), Владимир Галузин (52-я) и Энди Миле (53-я).

В других матчах дня рижское «Динамо» дома уступило череповецкой «Северстали» со счётом 2:3, а ярославский «Локомотив» на выезде одержал крупную победу над словацким «Слованом» — 4:1.

Ранее магнитогорский «Металлург» одолел китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ.