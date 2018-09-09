«Металлург» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась победой местного клуба со счётом 3:1.
В составе хозяев отличились Деннис Расмуссен, Сергей Мозякин и Войтек Вольски. Коллектив из Пекина ответил единственной шайбой, которую забросил Грег Сквайрз.
В следующем матче «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором», а «Куньлунь» — с рижским «Динамо».
В другом противостоянии игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» одолел владивостокский «Адмирал» (2:1).
Ранее СКА разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.