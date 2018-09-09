«Металлург» обыграл «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одолел китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Магнитогорске, завершилась победой местного клуба со счётом 3:1.

В составе хозяев отличились Деннис Расмуссен, Сергей Мозякин и Войтек Вольски. Коллектив из Пекина ответил единственной шайбой, которую забросил Грег Сквайрз.

В следующем матче «Металлург» сыграет с челябинским «Трактором», а «Куньлунь» — с рижским «Динамо».

В другом противостоянии игрового дня екатеринбургский «Автомобилист» одолел владивостокский «Адмирал» (2:1).

Ранее СКА разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ.