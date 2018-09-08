СКА разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Санкт-петербургский СКА потерпел разгромное поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

У СКА единственную шайбу забросил Николай Прохоркин, в то время как у уфимцев дублем отметился Антон Бурдасов и по разу отличились Дмитрий Кугрышев и Филип Ларсен.

В следующей игре армейцы встретятся с ХК «Сочи», а «Салават Юлаев» — с нижегородским «Торпедо».

В другом матче игрового дня рижское «Динамо» победило «Сибирь» из Новосибирска (3:0).

Ранее ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в матче КХЛ.

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