СКА разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Санкт-петербургский СКА потерпел разгромное поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

У СКА единственную шайбу забросил Николай Прохоркин, в то время как у уфимцев дублем отметился Антон Бурдасов и по разу отличились Дмитрий Кугрышев и Филип Ларсен.

В следующей игре армейцы встретятся с ХК «Сочи», а «Салават Юлаев» — с нижегородским «Торпедо».

В другом матче игрового дня рижское «Динамо» победило «Сибирь» из Новосибирска (3:0).

Ранее ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в матче КХЛ.