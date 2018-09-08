СКА разгромно проиграл «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата КХЛ
- РИА Новости
Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
У СКА единственную шайбу забросил Николай Прохоркин, в то время как у уфимцев дублем отметился Антон Бурдасов и по разу отличились Дмитрий Кугрышев и Филип Ларсен.
В следующей игре армейцы встретятся с ХК «Сочи», а «Салават Юлаев» — с нижегородским «Торпедо».
В другом матче игрового дня рижское «Динамо» победило «Сибирь» из Новосибирска (3:0).
Ранее ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в матче КХЛ.