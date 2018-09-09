Черчесов заявил, что не будет через СМИ называть имя капитана сборной России на матч с Чехией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не стал на пресс-конференции называть имя капитана национальной команды на контрольный матч с Чехией.

«Капитаном команды будет тот, который первым от меня должен это услышать, а не через прессу. Пока я не могу сказать», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

Капитаном сборной России на сентябрьские матчи национальной команды был назначен форвард Артём Дзюба. Он вышел с капитанской повязкой на игру с Турцией в Лиге наций, но пропустит контрольную встречу с Чехией из-за травмы.

Матч Россия — Чехия состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Дзюба рассказал, что в матче Лиги наций с Турцией сбылась его детская мечта.