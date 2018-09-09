Черчесов заявил, что не будет через СМИ называть имя капитана сборной России на матч с Чехией
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«Капитаном команды будет тот, который первым от меня должен это услышать, а не через прессу. Пока я не могу сказать», — приводит слова Черчесова РИА Новости.
Капитаном сборной России на сентябрьские матчи национальной команды был назначен форвард Артём Дзюба. Он вышел с капитанской повязкой на игру с Турцией в Лиге наций, но пропустит контрольную встречу с Чехией из-за травмы.
Матч Россия — Чехия состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону. Начало — в 19:00 мск.
Ранее Дзюба рассказал, что в матче Лиги наций с Турцией сбылась его детская мечта.