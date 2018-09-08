Дзюба рассказал, что в матче Лиги наций с Турцией сбылась его детская мечта

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба поделился впечатлениями от победы над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Вывести сборную с капитанской повязкой было мечтой детства, которая сбылась. После матча приятная усталость, хотя вот губу разбили», — заявил Дзюба после игры в эфире Первого канала.

Встреча Турция — Россия завершилась победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1. Дзюба, впервые в карьере вышедший на матч национальной команды в качестве капитана, стал автором второго гола.

Ранее сообщалось, что Дзюба сравнялся с Дмитрием Сычёвым по голам за сборную России по футболу.