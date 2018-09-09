Веснина считает, что своим поведением Уильямс лишила Осаку радости от победы на US Open

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поведение американки Серены Уильмс в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису против японки Наоми Осаки.

«Серена на самом деле перешла черту. Получила предупреждения по делу и лишила Наоми радости от самой главной победы в её жизни, потому что Осака играла лучше и была сильнее в этом конкретном матче», — приводит слова Весниной «Чемпионат» со ссылкой на комментарий спортсменки в соцсетях.

В финале US Open 2018 20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема. По ходу решающего матча Уильямс оскорбила судью, за что была оштрафована.

Ранее Осака заявила, что инцидент в финале US Open не изменит её отношения к Серене Уильямс.