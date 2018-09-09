Веснина считает, что своим поведением Уильямс лишила Осаку радости от победы на US Open

Короткая ссылка
Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поведение американки Серены Уильмс в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису против японки Наоми Осаки.
Веснина считает, что своим поведением Уильямс лишила Осаку радости от победы на US Open
  • Reuters

«Серена на самом деле перешла черту. Получила предупреждения по делу и лишила Наоми радости от самой главной победы в её жизни, потому что Осака играла лучше и была сильнее в этом конкретном матче», — приводит слова Весниной «Чемпионат» со ссылкой на комментарий спортсменки в соцсетях.

В финале US Open 2018 20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема. По ходу решающего матча Уильямс оскорбила судью, за что была оштрафована.

Ранее Осака заявила, что инцидент в финале US Open не изменит её отношения к Серене Уильямс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить