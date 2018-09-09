Осака заявила, что инцидент в финале US Open не изменит её отношения к Серене Уильямс

Короткая ссылка
Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США по теннису, заявила, что инцидент в финале турнира не изменит её отношения к американке Серене Уильямс.
Осака заявила, что инцидент в финале US Open не изменит её отношения к Серене Уильямс
  • Reuters
  • © Robert Deutsch-USA TODAY Sports

«Я знаю, что она очень хотела завоевать 24-й трофей турниров Большого шлема. Все об этом знают — это на рекламе, это повсюду. Когда я выходила на корт, чувствовала себя другим человеком: я была не фанатом Серены, а просто теннисисткой, играющей против другой теннисистки. Но когда я обняла её возле сетки, то снова почувствовала себя маленьким ребёнком», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

По словам чемпионки, она ещё в детстве решила, что хочет стать такой же теннисисткой, как Уильямс.

«Я всегда с любовью буду думать о Серене, этот матч не изменит моего отношения к ней. Она была очень мила со мной после матча на корте и на подиуме», — добавила японская теннисистка.

В финале US Open 2018 20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Уильямс оскорбила судью в ходе финала US Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить