Осака заявила, что инцидент в финале US Open не изменит её отношения к Серене Уильямс

Японская теннисистка Наоми Осака, ставшая победительницей Открытого чемпионата США по теннису, заявила, что инцидент в финале турнира не изменит её отношения к американке Серене Уильямс.

«Я знаю, что она очень хотела завоевать 24-й трофей турниров Большого шлема. Все об этом знают — это на рекламе, это повсюду. Когда я выходила на корт, чувствовала себя другим человеком: я была не фанатом Серены, а просто теннисисткой, играющей против другой теннисистки. Но когда я обняла её возле сетки, то снова почувствовала себя маленьким ребёнком», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

По словам чемпионки, она ещё в детстве решила, что хочет стать такой же теннисисткой, как Уильямс.

«Я всегда с любовью буду думать о Серене, этот матч не изменит моего отношения к ней. Она была очень мила со мной после матча на корте и на подиуме», — добавила японская теннисистка.

В финале US Open 2018 20-летняя Осака одержала победу над Уильямс со счётом 6:2, 6:4 и впервые в своей карьере выиграла турнир серии Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Уильямс оскорбила судью в ходе финала US Open.