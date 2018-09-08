Ветеран «Спартака» прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции
- Reuters
«Сборная России выглядела хорошо и сыграла достойно», — заявил эксперт.
По его словам, дисциплинированная команда — это заслуга главного тренера Станислава Черчесова.
Как считает Рейнгольд, с такой игрой сборная сможет добиться приличных результатов.
«У многих футболистов был виден явный прогресс во всех линиях», — отметил он.
Ранее бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал победу национальной команды над Турцией.