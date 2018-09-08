Ветеран «Спартака» прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции

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Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
Ветеран «Спартака» прокомментировал победу сборной России над национальной командой Турции
  • Reuters

«Сборная России выглядела хорошо и сыграла достойно», — заявил эксперт.

По его словам, дисциплинированная команда — это заслуга главного тренера Станислава Черчесова.

Как считает Рейнгольд, с такой игрой сборная сможет добиться приличных результатов.

«У многих футболистов был виден явный прогресс во всех линиях», — отметил он.

Ранее бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал победу национальной команды над Турцией.

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