Врач футбольного клуба «Сочи» спас жизнь пассажирке на борту самолёта

Короткая ссылка
Врач клуба «Сочи», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Андрей Андрианов спас жизнь 59-летней пассажирке рейса Новосибирск — Хабаровск.
Врач футбольного клуба «Сочи» спас жизнь пассажирке на борту самолёта
  • ©fc_sochi
  • vk.com

Во время полёта женщина стала задыхаться из-за астматического приступа, и Андрианов откликнулся на просьбу об оказании медицинской помощи.

«Прошёл вместе с бортпроводником в хвостовую часть самолёта, там была побледневшая пожилая женщина», — цитирует Андрианова «Комсомольская правда».

Он также сказал, что состояние пассажирки осложнялось из-за недавно перенесённой операции на позвоночнике. 

«Мы думали, что кислорода не хватит, но всё же нам повезло. В подробности вдаваться не хотелось бы: кислородотерапия, инъекция гормонального препарата, контроль давления», — рассказал Андрианов.

Врач ФК «Сочи» провёл оставшееся время на борту рядом с женщиной, контролируя её состояние.

Ранее врач клуба ФНЛ «Армавир» Андрей Пивоваров оказал первую помощь пассажиру рейса Москва — Краснодар, которым летели игроки и тренерский штаб команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить