Врач футбольного клуба «Сочи» спас жизнь пассажирке на борту самолёта

Врач клуба «Сочи», выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), Андрей Андрианов спас жизнь 59-летней пассажирке рейса Новосибирск — Хабаровск.

Во время полёта женщина стала задыхаться из-за астматического приступа, и Андрианов откликнулся на просьбу об оказании медицинской помощи.

«Прошёл вместе с бортпроводником в хвостовую часть самолёта, там была побледневшая пожилая женщина», — цитирует Андрианова «Комсомольская правда».

Он также сказал, что состояние пассажирки осложнялось из-за недавно перенесённой операции на позвоночнике.

«Мы думали, что кислорода не хватит, но всё же нам повезло. В подробности вдаваться не хотелось бы: кислородотерапия, инъекция гормонального препарата, контроль давления», — рассказал Андрианов.

Врач ФК «Сочи» провёл оставшееся время на борту рядом с женщиной, контролируя её состояние.

Ранее врач клуба ФНЛ «Армавир» Андрей Пивоваров оказал первую помощь пассажиру рейса Москва — Краснодар, которым летели игроки и тренерский штаб команды.