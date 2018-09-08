Врач футбольного клуба «Сочи» спас жизнь пассажирке на борту самолёта
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Во время полёта женщина стала задыхаться из-за астматического приступа, и Андрианов откликнулся на просьбу об оказании медицинской помощи.
«Прошёл вместе с бортпроводником в хвостовую часть самолёта, там была побледневшая пожилая женщина», — цитирует Андрианова «Комсомольская правда».
Он также сказал, что состояние пассажирки осложнялось из-за недавно перенесённой операции на позвоночнике.
«Мы думали, что кислорода не хватит, но всё же нам повезло. В подробности вдаваться не хотелось бы: кислородотерапия, инъекция гормонального препарата, контроль давления», — рассказал Андрианов.
Врач ФК «Сочи» провёл оставшееся время на борту рядом с женщиной, контролируя её состояние.
Ранее врач клуба ФНЛ «Армавир» Андрей Пивоваров оказал первую помощь пассажиру рейса Москва — Краснодар, которым летели игроки и тренерский штаб команды.