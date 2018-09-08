Гассиев сообщил о готовности проведения матча-реванша с Лебедевым

Российский боксёр Мурат Гассиев сообщил о готовности проведения второго боя против соотечественника Дениса Лебедева, который в пятницу победил турка Хизни Алтункая.

В декабре 2016 года Гассиев одержал победу над Лебедевым благодаря решению судей и стал чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF).

«Я на второй день после боя с Денисом сказал: «Давайте проведём реванш, чтобы поставить точку, если были какие-то вопросы». Если сейчас этот бой будет интересен нам как боксёрам, командам, зрителям — то с удовольствием. Главное, чтобы назначили время и место. Мне лично интересен бой с Денисом», — цитирует Гассиева РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что высоко стоящий в рейтинге Лебедев завоюет титул чемпиона мира и сможет провести поединок с ним. Гассиев добавил, что у Дениса Лебедева есть шансы стать абсолютным чемпионом мира и его рано списывать со счетов.

Ранее российский боксёр Денис Лебедев прокомментировал свою победу над турком Хизни Алтынкая в рейтинговом поединке, прошедшем в Челябинске.