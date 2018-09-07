Лебедев прокомментировал победу над Алтынкая в рейтинговом поединке
- РИА Новости
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«В бою с Алтынкая не выработал всё, чувствую в себе адреналин. Не знаю, удастся ли заснуть. Разочарования от соперника нет. Я доволен нокаутом. Я в основном так и укладывал соперников, это один из моих любимых приёмов», — приводит слова Лебедева РИА Новости.
7 сентября Лебедев победил турка Хизни Алтынкая нокаутом в третьем раунде.
Ранее промоутер Владимир Хрюнов высказался о возможном бое Лебедева с Александром Усиком.