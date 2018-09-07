Хрюнов высказался о возможном бое Лебедева с Усиком
- РИА Новости
«Что будет? Увидим. У Усика свои дела, у него уже назначен бой с Белью. Говорили, что украинец — машина, да. Но машина тоже ломается. И у Дениса есть, чем её поломать», — приводит слова Хрюнова Sport24.
7 сентября Лебедев победил турка Хинзу Алтынкая нокаутом в третьем раунде.
Усик в конце июля победил россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и стал абсолютным чемпионом мира (IBF, WBO, WBA, WBC).
Ранее сообщалось, что в WBA потребовали проведения поединка между Лебедевым и украинцем Александром Усиком.