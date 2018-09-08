В Госдуме прокомментировали решение IBU не восстанавливать в правах Союз биатлонистов России

Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) не восстанавливать Союз биатлонистов России (СБР) в правах.

«Меня не удивляет ситуация, которая произошла. Ожидаемое решение. Дело Скрипалей накладывает отпечаток на всё, в том числе и на спорт. Пока на Западе не будет принято решение в пользу России, ни одна спортивная организация не сделает позитивного шага. Была дана команда гнобить Россию в области спорта», — цитирует Лебедева «Чемпионат».

По словам депутата, он считает необходимым принятие в России закона о допинге, который будет наказывать спортсменов за употребление запрещённых препаратов.

«В Европе эта практика применяется. Вы не сможете вспомнить, когда последний раз на допинге ловили атлета из Германии, например», — добавил он.

Ранее новый президент IBU Олле Далин рассказал, когда СБР может быть полностью восстановлен в правах.