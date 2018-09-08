Алаев считает, что сборная России показала хороший уровень игры в матче с Турцией
«Для нас сегодня был очень важный матч, первый после чемпионата мира. Серьёзно обновилась команда, но наши ребята показали достойный уровень игры. Здорово начинать новый турнир с победы», — приводит слова Алаева ТАСС.
Матч Турция — Россия завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1. Следующим соперником российской команды в Лиге наций станет Швеция. Игра состоится 11 октября.
Ранее Артём Дзюба рассказал, что в матче Лиги наций с Турцией сбылась его детская мечта.