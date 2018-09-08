Алаев считает, что сборная России показала хороший уровень игры в матче с Турцией

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал победу национальной команды над сборной Турции в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.

«Для нас сегодня был очень важный матч, первый после чемпионата мира. Серьёзно обновилась команда, но наши ребята показали достойный уровень игры. Здорово начинать новый турнир с победы», — приводит слова Алаева ТАСС.

Матч Турция — Россия завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1. Следующим соперником российской команды в Лиге наций станет Швеция. Игра состоится 11 октября.

Ранее Артём Дзюба рассказал, что в матче Лиги наций с Турцией сбылась его детская мечта.