КХЛ дисквалифицировала форварда «Локомотива» Апалькова за атаку голкипера в голову
- © Alexander Kulebyakin
- globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Отмечается, что хоккеист наказан за атаку голкипера «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы в область головы и шеи.
Из-за полученной в столкновении с Апальковым травмы Метсола был заменён по ходу встречи. Впоследствии в СМИ появилась информация, что финский вратарь будет вынужден пропустить ближайшие две недели.
Ранее сообщалось, что КХЛ распределит между клубами лиги почти 350 миллионов рублей, полученных от продажи телевизионных прав.