КХЛ дисквалифицировала форварда «Локомотива» Апалькова за атаку голкипера в голову

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Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать нападающего «Локомотива» Даниила Апалькова на один матч.
КХЛ дисквалифицировала форварда «Локомотива» Апалькова за атаку голкипера в голову
  • © Alexander Kulebyakin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Отмечается, что хоккеист наказан за атаку голкипера «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы в область головы и шеи.

Из-за полученной в столкновении с Апальковым травмы Метсола был заменён по ходу встречи. Впоследствии в СМИ появилась информация, что финский вратарь будет вынужден пропустить ближайшие две недели.

Ранее сообщалось, что КХЛ распределит между клубами лиги почти 350 миллионов рублей, полученных от продажи телевизионных прав.

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