КХЛ дисквалифицировала форварда «Локомотива» Апалькова за атаку голкипера в голову

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение дисквалифицировать нападающего «Локомотива» Даниила Апалькова на один матч.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Отмечается, что хоккеист наказан за атаку голкипера «Салавата Юлаева» Юхи Метсолы в область головы и шеи.

Из-за полученной в столкновении с Апальковым травмы Метсола был заменён по ходу встречи. Впоследствии в СМИ появилась информация, что финский вратарь будет вынужден пропустить ближайшие две недели.

Ранее сообщалось, что КХЛ распределит между клубами лиги почти 350 миллионов рублей, полученных от продажи телевизионных прав.