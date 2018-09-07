КХЛ распределит между клубами почти 350 миллионов рублей, полученных от продажи телевизионных прав

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разделит 400,4 миллиона рублей между 27 клубами, выступавшими в турнире в сезоне 2017/2018.
КХЛ распределит между клубами почти 350 миллионов рублей, полученных от продажи телевизионных прав
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Значительную часть этой суммы — примерно 349,5 миллиона рублей — составят доходы, полученные от реализации телевизионных прав.

Наибольшие суммы от КХЛ по итогам сезона 2017/2018 получат казанский «Ак Барс», завоевавший Кубок Гагарина (почти 46 миллионов рублей), и санкт-петербургский СКА, выигравший регулярный чемпионат лиги (более 38 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что клуб КХЛ «Салават Юлаев» потерял основного вратаря и двоих защитников из-за травм.

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