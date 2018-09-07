Клуб КХЛ «Салават Юлаев» потерял основного вратаря и двоих защитников из-за травм

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Сразу три игрока клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» — голкипер Юха Метсола, а также защитники Захар Арзамасцев и Григорий Панин — выбыли из строя на различные сроки из-за травм.
Клуб КХЛ «Салават Юлаев» потерял основного вратаря и двоих защитников из-за травм
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

Наиболее серьёзным является повреждение Арзамасцева — накануне он перенёс операцию и будет вынужден пропустить около месяца. Панин не поможет коллективу из Уфы в ближайшие три недели, а Метсола, получивший травму в результате грубого силового приёма форварда «Локомотива» Даниила Апалькова, проведёт в лазарете две недели.

В настоящее время «Салават Юлаев» с четырьмя очками занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, уступая казанскому «Ак Барсу» по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что голкипер «Ак Барса» Александр Шарыченков пропустил шайбу после броска от красной линии в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».

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