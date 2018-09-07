Голкипер «Ак Барса» Шарыченков пропустил шайбу после броска от красной линии в матче с «Барысом»

Защитник астанинского «Барыса» Кевин Даллмэн отличился броском с центра площадки в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

Номинально второй голкипер «Ак Барса» Александр Шарыченков, заменяющий получившего серьёзную травму на старте сезона Эмиля Гарипова, не сумел среагировать на дальний бросок канадца с казахским паспортом.

Результативная ошибка Шарыченкова, впрочем, не помешала «Ак Барсу» обыграть «Барыс» со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ.