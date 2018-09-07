«Спартак» проиграл «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ
- РИА Новости
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Куньлуню» принесли шайбы Вилле Лаюнена и Олли Палолы.
«Спартак» ответил шайбой Александра Хохлачёва.
Для московской команды это поражение стало первым в нынешнем сезоне. «Куньлунь», в свою очередь, впервые победил в текущем розыгрыше турнира.
Следующим соперником «Спартака» станет «Витязь», а «Ред Стар» сыграет с магнитогорским «Металлургом».
В параллельном матче «Сочи» на своём льду победил «Амур» со счётом 4:1.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.