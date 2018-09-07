«Спартак» проиграл «Куньлуню» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский «Спартак» потерпел поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Куньлуню» принесли шайбы Вилле Лаюнена и Олли Палолы.

«Спартак» ответил шайбой Александра Хохлачёва.

Для московской команды это поражение стало первым в нынешнем сезоне. «Куньлунь», в свою очередь, впервые победил в текущем розыгрыше турнира.

Следующим соперником «Спартака» станет «Витязь», а «Ред Стар» сыграет с магнитогорским «Металлургом».

В параллельном матче «Сочи» на своём льду победил «Амур» со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.