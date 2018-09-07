«Ак Барс» обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев площадки.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Пола Постмы, Андрея Маркова, Рафаэля Батыршина и Антона Ландера.

«Барыс» ответил голами Алихана Асетова, Кевина Даллмана и Даррена Дица.

Следующим соперником «Ак Барса» станет омский «Авангард», а «Барыс» сыграет с нижегородским «Торпедо».

В других матчах игрового дня «Йокерит» победил «Адмирал» (4:1), минское «Динамо» уступило «Нефтехимику» (1:2), а «Торпедо» переиграло «Витязь» (4:1).

Ранее сообщалось, что хоккейные клубы из Парижа и Марселя могут присоединиться к КХЛ.