Хоккейные клубы из Парижа и Марселя могут присоединиться к КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко сообщил, что ведутся переговоры о привлечении в лигу иностранных команд.

«Пока идёт проработка, в том числе и с участием французских клубов. Предположительно, это будут команды из Парижа — арена «Берси», а также из Марселя», — приводит слова Чернышенко «Чемпионат».

Он добавил, что по клубам, которые покинут КХЛ, будет принимать решение совет директоров лиги. По плану предполагается участие не более чем 24 команд.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и член Государственной думы Вячеслав Фетисов оставили свои должности в совете директоров КХЛ.