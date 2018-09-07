Прямая трансляция футбольного матча Турция — Россия в Лиге наций УЕФА

На сайте RT началась прямая видеотрансляция матча стартового тура Лиги наций УЕФА между национальными командами Турции и России.

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Посмотреть видеотрансляцию можно на сайте RT. Матч между сборными Турции и России проходит в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». Начало встречи в 21:45 мск. Ранее сообщалось, что футболист сборной России Роман Нойштедтер стал отцом.