Прямая трансляция футбольного матча Турция — Россия в Лиге наций УЕФА

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На сайте RT началась прямая видеотрансляция матча стартового тура Лиги наций УЕФА между национальными командами Турции и России.
Прямая трансляция футбольного матча Турция — Россия в Лиге наций УЕФА
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Посмотреть видеотрансляцию можно на сайте RT.

Матч между сборными Турции и России проходит в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш». Начало встречи в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России Роман Нойштедтер стал отцом.

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