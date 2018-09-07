Футболист сборной России Нойштедтер стал отцом

Короткая ссылка
Защитник турецкого «Фенербахче» и сборной России по футболу Роман Нойштедтер сообщил, что стал отцом.
Футболист сборной России Нойштедтер стал отцом
  • © Mike Kireev/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщил 30-летний спортсмен в своём Instagram, его жена Мона родила мальчика.

Нойштедтер отметил, что ребёнок родился 5 сентября.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России обратились к болельщикам в преддверии первого матча Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить