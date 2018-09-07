Футболист сборной России Нойштедтер стал отцом

Защитник турецкого «Фенербахче» и сборной России по футболу Роман Нойштедтер сообщил, что стал отцом.

© Mike Kireev/ZUMAPRESS.com

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Как сообщил 30-летний спортсмен в своём Instagram, его жена Мона родила мальчика. Нойштедтер отметил, что ребёнок родился 5 сентября. Ранее сообщалось, что футболисты сборной России обратились к болельщикам в преддверии первого матча Лиги наций.