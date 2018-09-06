Футболисты сборной России обратились к болельщикам
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Всем привет из сборной России, мы снова с вами. Очень приятно вновь собраться вместе и окунуться в знакомую тёплую атмосферу. Мы начинаем новый цикл и надеемся, что он сложится для нас удачно. Нас ждут непростые матчи с Турцией и Чехией, мы сделаем всё возможное для победы. До встречи, спасибо вам за поддержку. Вместе мы команда! Мы начинаем», — говорится в видеообращении, опубликованном пресс-службой сборной.
Друзья!— Сборная России (@TeamRussia) 6 сентября 2018 г.
Уже завтра - матч @UEFAEURO против Турции!
Очень рассчитываем на вашу поддержку!
Мы начинаем!#вместемыкомандаpic.twitter.com/PJ9sBynOxy
Матч Турция — Россия в рамках группового этапа Лиги наций состоится 7 сентября в Трабзоне. Начало — в 21:45 мск.
Ранее Станислав Черчесов заявил, что матчем с Турцией сборная России открывает новую эру.