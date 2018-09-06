Черчесов заявил, что матчем с Турцией сборная России открывает новую эру

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальная команда матчем Лиги наций с Турцией открывает новую эру.
Черчесов заявил, что матчем с Турцией сборная России открывает новую эру
  • globallookpress.com

«Отличий по сравнению с чемпионатом мира достаточно. Флаг наш — тот же. Надо соответствовать тому уровню, который мы задали на мундиале. Завтра стартуем в новую эру, нас ждут новые задачи», — приводит слова Черчесова ТАСС.

На чемпионате мира по футболу сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии.

Матч Турция — Россия в рамках группового этапа Лиги наций состоится 7 сентября в Трабзоне. Начало — в 21:45 мск.

Ранее РФС объявил о запуске программы «Team Russia в городе» перед играми сборной России.

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