Черчесов заявил, что матчем с Турцией сборная России открывает новую эру
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«Отличий по сравнению с чемпионатом мира достаточно. Флаг наш — тот же. Надо соответствовать тому уровню, который мы задали на мундиале. Завтра стартуем в новую эру, нас ждут новые задачи», — приводит слова Черчесова ТАСС.
На чемпионате мира по футболу сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии.
Матч Турция — Россия в рамках группового этапа Лиги наций состоится 7 сентября в Трабзоне. Начало — в 21:45 мск.
Ранее РФС объявил о запуске программы «Team Russia в городе» перед играми сборной России.