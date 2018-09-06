РФС объявил о запуске программы «Team Russia в городе» перед играми сборной России
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«Мы продолжаем начатую перед чемпионатом мира работу по социализации образа национальной сборной и популяризации её бренда в различных сегментах общества. В ближайших матчах сборной мы протестируем стратегию match-day активностей», — приводит пресс-служба организации слова и.о. главы РФС Александра Алаева.
Он отметил, что данная программа призвана создать дополнительные зоны комфорта и развлечений для болельщиков, а также упрочить сотрудничество с партнёрами.
«Опыт для нас первый, и очень надеемся, что он придётся по вкусу поклонникам национальной команды в различных городах России», — добавил функционер.
Ближайший домашний матч национальная команда проведёт со сборной Чехии. Он состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прилетела в Трабзон на матч Лиги наций с Турцией.