РФС объявил о запуске программы «Team Russia в городе» перед играми сборной России

Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске программы для болельщиков «Team Russia в городе», которая будет проходить перед играми национальной команды.

«Мы продолжаем начатую перед чемпионатом мира работу по социализации образа национальной сборной и популяризации её бренда в различных сегментах общества. В ближайших матчах сборной мы протестируем стратегию match-day активностей», — приводит пресс-служба организации слова и.о. главы РФС Александра Алаева.

Он отметил, что данная программа призвана создать дополнительные зоны комфорта и развлечений для болельщиков, а также упрочить сотрудничество с партнёрами.

«Опыт для нас первый, и очень надеемся, что он придётся по вкусу поклонникам национальной команды в различных городах России», — добавил функционер.

Ближайший домашний матч национальная команда проведёт со сборной Чехии. Он состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу прилетела в Трабзон на матч Лиги наций с Турцией.