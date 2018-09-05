Сборная России по футболу прилетела в Трабзон на матч с Турцией

Сборная России по футболу прилетела в Трабзон, где сыграет первый матч группового этапа Лиги наций УЕФА против Турции.

@TeamRussia

Twitter

Об этом сообщается в официальном Twitter национальной команды. Мы в Трабзоне! #ВместеМыКомандаpic.twitter.com/V4NSjwx2bI — Сборная России (@TeamRussia) 5 сентября 2018 г. Из аэропорта игроки поедут в отель. Утром они проведут тренировку на стадионе «Шенол Гюнеш». Матч Лиги наций с Турцией состоится 7 сентября. Игра начнётся в 21:45 мск. Ранее вице-премьер России Ольга Голодец обратилась к футболистам сборной России перед матчем с Турцией.