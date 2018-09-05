Сборная России по футболу прилетела в Трабзон на матч с Турцией

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Сборная России по футболу прилетела в Трабзон, где сыграет первый матч группового этапа Лиги наций УЕФА против Турции.
Сборная России по футболу прилетела в Трабзон на матч с Турцией
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Об этом сообщается в официальном Twitter национальной команды.

Из аэропорта игроки поедут в отель. Утром они проведут тренировку на стадионе «Шенол Гюнеш».

Матч Лиги наций с Турцией состоится 7 сентября. Игра начнётся в 21:45 мск.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец обратилась к футболистам сборной России перед матчем с Турцией. 

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