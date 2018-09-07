Иван Ургант прокомментировал свою акцию «Усы надежды»

Телеведущий Иван Ургант в беседе с kp.ru прокомментировал свою акцию «Усы надежды».

По его словам, авторы идеи верили в успех сборной России по футболу с самого начала.

«Я напомню, что акция началась в тот момент, когда сборная России проиграла все свои матчи товарищеские и предстоял матч с турками. И наши сыграли вничью. А дальше уже, как говорится, история. Мы все болели, расстраивались — и всё равно и верили, и не верили, и злословили, и шутили», — заявил Ургант.

По его словам, ничто не объединяет жителей одной отдельно взятой страны так, как успехи 11—15 человек на футбольном поле.

Ургант добавил, что не знает, как главный тренер сборной Станислав Черчесов отреагировал на «Усы надежды», но «негатива точно не было».

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис в беседе с НСН оценил заявление Черчесова о новой эре.