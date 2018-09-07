Иван Ургант прокомментировал свою акцию «Усы надежды»

Короткая ссылка
Телеведущий Иван Ургант в беседе с kp.ru прокомментировал свою акцию «Усы надежды».
Иван Ургант прокомментировал свою акцию «Усы надежды»
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

По его словам, авторы идеи верили в успех сборной России по футболу с самого начала.

«Я напомню, что акция началась в тот момент, когда сборная России проиграла все свои матчи товарищеские и предстоял матч с турками. И наши сыграли вничью. А дальше уже, как говорится, история. Мы все болели, расстраивались — и всё равно и верили, и не верили, и злословили, и шутили», — заявил Ургант.

По его словам, ничто не объединяет жителей одной отдельно взятой страны так, как успехи 11—15 человек на футбольном поле.

Ургант добавил, что не знает, как главный тренер сборной Станислав Черчесов отреагировал на «Усы надежды», но «негатива точно не было».

Ранее экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис в беседе с НСН оценил заявление Черчесова о новой эре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить