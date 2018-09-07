Экс-футболист сборной России прокомментировал заявление Черчесова о новой эре

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Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис в беседе с НСН прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о новой эре.
Экс-футболист сборной России прокомментировал заявление Черчесова о новой эре
  • Reuters

«А что со старой эрой, когда становились чемпионами Европы и побеждали на Олимпийских играх?» — сказал Канчельскис.

По его словам, пока он не хочет прогнозировать, а хочет посмотреть хотя бы пару матчей.

Ранее Черчесов заявил, что национальная команда матчем Лиги наций с Турцией открывает новую эру.

Также бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с ФАН прокомментировал изменения в составе сборной России.

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