Экс-футболист сборной России прокомментировал заявление Черчесова о новой эре

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис в беседе с НСН прокомментировал заявление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова о новой эре.

«А что со старой эрой, когда становились чемпионами Европы и побеждали на Олимпийских играх?» — сказал Канчельскис.

По его словам, пока он не хочет прогнозировать, а хочет посмотреть хотя бы пару матчей.

Ранее Черчесов заявил, что национальная команда матчем Лиги наций с Турцией открывает новую эру.

Также бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с ФАН прокомментировал изменения в составе сборной России.