В Москве 29 и 30 сентября пройдёт ежегодный фитнес-фестиваль «Стань человеком»

В Москве на Гребном канале в Крылатском 29 и 30 сентября пройдёт грандиозный осенний фитнес-фестиваль «Стань человеком», организованный компанией Reebok.

В забегах, рассчитанных на команды из шести человек, могут участвовать те, кто старше 18 лет. Средний возраст участников забегов — около 25 лет. На дистанции протяжённостью до 7 км им нужно будет преодолеть девять-десять испытаний, большинство из которых рассчитаны на групповое исполнение. Схема испытаний каждый раз меняется, а конкретные задания станут известны только в день проведения соревнования.

В мероприятии, в частности, примут участие победители региональных забегов, которые этим летом прошли в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Казани.

Всех посетителей фестиваля «Стань человеком» будут ждать 120 часов мастер-классов и лекций.

Перед главной сценой традиционно пройдут тренировки популярной программы LesMills — новые релизы BODYJAM, TONE, BODYPUMP, BARRE и многие другие. Чтобы стать их участником, необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля.

Для любителей йоги пройдёт двухдневный йога-марафон: лучшие преподаватели Москвы поделятся своим опытом и помогут усовершенствовать личную практику. Всех пришедших ждут классы по классическим и современным направлениям, занятия под живую музыку, а также «неоновая йога» после захода солнца.

Помимо этого, в зоне от Fitmost можно будет посетить классы по боксу, стретчингу, зумбе и ирландским танцам.

Организаторы также предложат принять участие в экологической акции. На территории фестиваля в течение двух дней будут работать специальные боксы, куда можно сдать старые вещи, которые затем отправятся на переработку. Совместно с партнёром фестиваля компанией Vittel будет организован раздельный сбор пластика.