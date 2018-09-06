Головин впервые после травмы начал тренироваться с мячом
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- globallookpress.com
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения игрока.
«Головин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. В неё впервые после травмы добавлены упражнения с мячом», — сказал источник.
Хавбек перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. На одной из первых тренировок он получил травму голеностопа, из-за которой пропускает начало сезона.
Ранее агент рассказал, что восстановление Головина идёт согласно графику.