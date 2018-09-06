Головин впервые после травмы начал тренироваться с мячом

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Полузащитник сборной России по футболу и клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин впервые после полученной травмы начал работать с мячом.
Головин впервые после травмы начал тренироваться с мячом
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения игрока.

«Головин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. В неё впервые после травмы добавлены упражнения с мячом», — сказал источник.

Хавбек перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. На одной из первых тренировок он получил травму голеностопа, из-за которой пропускает начало сезона.

Ранее агент рассказал, что восстановление Головина идёт согласно графику.

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