Головин впервые после травмы начал тренироваться с мячом

Полузащитник сборной России по футболу и клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин впервые после полученной травмы начал работать с мячом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения игрока.

«Головин продолжает тренироваться по индивидуальной программе. В неё впервые после травмы добавлены упражнения с мячом», — сказал источник.

Хавбек перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. На одной из первых тренировок он получил травму голеностопа, из-за которой пропускает начало сезона.

Ранее агент рассказал, что восстановление Головина идёт согласно графику.