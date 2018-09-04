Агент рассказал, что восстановление Головина идёт согласно графику
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«Пока Головин занимается по индивидуальной программе. Через некоторое время он должен приступить к работе с мячом. Восстановление идёт согласно намеченному графику», — приводит слова агента «Чемпионат».
Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА и на одной из первых тренировок получил травму голеностопа, из-за которой пропускает начало сезона.
Ранее сообщалось, что в «Монако» надеются, что Головин успеет восстановиться к матчам Лиги чемпионов.