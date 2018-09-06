Орсер рассказал, что с Медведевой раньше не работали как со взрослой фигуристкой

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал, как проходила адаптация россиянки Евгении Медведевой в его группе.

«Она очень лёгкая ученица. Она постоянно открыта ко всему новому, умеет работать с очень высокой интенсивностью. Сложность в том, что с ней никогда не работали как со взрослой, а это именно то, чем мы занимаемся сейчас. Юниорская работа совсем другая, поэтому адаптация тоже требует определённого времени», — приводит слова Орсера РИА Новости.

Он отметил, что в его группе конкуренция не меньше, чем у Этери Тутберидзе, где раньше тренировалась Медведева, но она носит несколько иной характер.

«Когда вокруг тебя много спортсменов, каждый из которых постоянно стремится быть лучше себя самого, возникает совершенно особенная атмосфера, которая, как говорится, висит в воздухе. Конкуренция заражает, но одновременно с этим она очень доброжелательная и, я бы сказал, вдохновляющая: никто не боится сделать ошибку, потому что вокруг много людей, знающих, как помочь, и всегда готовых поддержать. Меня очень радует тот факт, что Медведева не просто очень органично влилась в наш коллектив, но всё это и очень нравится ей самой», — добавил специалист.

По окончании сезона-2017/18 россиянка приняла решение прекратить сотрудничество с Этери Тутберидзе и перешла к Орсеру.

Ранее сообщалось, что Орсер дал оценку подготовке, которую провела летом Медведева.