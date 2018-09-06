Тренер Медведевой оценил её летнюю подготовку

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер оценил, как его подопечная Евгения Медведева провела летнюю подготовку.

«Полностью удовлетворён её подготовкой. Достаточно, думаю, сказать, что и я, и Женя летели в Москву с чувством огромного предвкушения. Хочется наконец показать программы, показать то, что нам удалось сделать за прошедшие месяцы», — приводит слова Орсера РИА Новости.

Он отметил, что речь не идёт о каких-то радикальных изменениях в катании Медведевой.

«На мой взгляд, Женя сильно прибавила в катании, но эта работа, как вы знаете, не делается от и до — она бесконечна. Ей можно заниматься месяцами, годами», — добавил специалист.

Контрольные прокаты российских фигуристов пройдут в Москве 8 и 9 сентября.

Ранее сообщалось, что Орсер будет готовить сборную Китая по фигурному катанию к Олимпиаде-2022.