«Спартак» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:1.
В составе красно-белых отличились Робин Ганзл, Ярослав Дыбленко и Вячеслав Лещенко.
У гостей единственную шайбу забросил Василий Стрельцов.
В других матчах игрового дня нижегородское «Торпедо» переиграло минское «Динамо» (3:2), а ХК «Сочи» в овертайме оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар» (2:1).
Ранее «Ак Барс» потерпел поражение от «Витязя» в матче КХЛ.