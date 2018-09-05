«Спартак» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Московский «Спартак» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 3:1.

В составе красно-белых отличились Робин Ганзл, Ярослав Дыбленко и Вячеслав Лещенко.

У гостей единственную шайбу забросил Василий Стрельцов.

В других матчах игрового дня нижегородское «Торпедо» переиграло минское «Динамо» (3:2), а ХК «Сочи» в овертайме оказался сильнее китайского «Куньлунь Ред Стар» (2:1).

Ранее «Ак Барс» потерпел поражение от «Витязя» в матче КХЛ.