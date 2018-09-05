«Ак Барс» потерпел поражение от «Витязя» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» проиграл подольскому «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:5.

В составе гостей дублем отметился Марек Гривик. Ещё по шайбе забросили Павел Чернов, Александр Сёмин и Борна Рендулич.

Среди казанцев отличились Роман Абросимов, Владимир Ткачёв и Фёдор Малыхин.

В других матчах игрового дня «Йокерит» оказался сильнее «Амура» (3:1), а «Нефтехимик» потерпел разгромное поражение от «Барыса» (1:6).

Ранее «Локомотив» разгромил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.