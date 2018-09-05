«Ак Барс» потерпел поражение от «Витязя» в матче КХЛ

Короткая ссылка
Казанский «Ак Барс» проиграл подольскому «Витязю» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» потерпел поражение от «Витязя» в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 3:5.

В составе гостей дублем отметился Марек Гривик. Ещё по шайбе забросили Павел Чернов, Александр Сёмин и Борна Рендулич.

Среди казанцев отличились Роман Абросимов, Владимир Ткачёв и Фёдор Малыхин.

В других матчах игрового дня «Йокерит» оказался сильнее «Амура» (3:1), а «Нефтехимик» потерпел разгромное поражение от «Барыса» (1:6).

Ранее «Локомотив» разгромил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить