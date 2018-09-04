«Локомотив» разгромил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Ярославский «Локомотив» одержал разгромную победу над новосибирской «Сибирью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев площадки.

В составе «Локомотива» дубль оформил Петри Контиола. Ещё по шайбе забросили Николай Коваленко, Денис Алексеев и Егор Аверин.

Следующим соперником «Локомотива» станет «Салават Юлаев», а «Сибирь» сыграет с минским «Динамо».

В других матчах игрового дня челябинский «Трактор» обыграл братиславский «Слован» (3:0), «Салават Юлаев» в овертайме вырвал победу у череповецкой «Северстали» (5:4), а омский «Авангард» нанёс крупное поражение минскому «Динамо» (5:1).

Ранее сообщалось, что магнитогорский «Металлург» потерпел поражение от рижского «Динамо» в матче КХЛ.