«Зенит» пригласил Басту на фестиваль уличной музыки после ситуации с концертом на «Ростов Арене»

Футбольный клуб «Зенит» пригласил рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Басту) на фестиваль уличной музыки, который пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» 23 сентября в преддверии матча «Зенит» — «Локомотив».

Об этом сообщила пресс-служба клуба с берегов Невы в Twitter.

До этого «Ростов» заявил о возможном переносе домашних игр со стадиона «Ростов Арена» на «Олимп-2». 29 сентября на ростовской арене запланирован концерт Басты, из-за чего может быть повреждён газон на новом стадионе.

После Баста высказал мнение, что концерт не должен помешать «Ростову» принимать матчи.

Ранее в «Ростове» ответили Басте по поводу концерта 29 сентября.