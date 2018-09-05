«Зенит» пригласил Басту на фестиваль уличной музыки после ситуации с концертом на «Ростов Арене»
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба клуба с берегов Невы в Twitter.
Уважаемый @bastaakanoggano!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 5 сентября 2018 г.
В связи со сложившейся ситуацией с вашим концертом, приглашаем вас к участию в фестивале уличной музыки, который пройдет на @spb_stadium перед матчем #ЗенитЛоко! 🤙🎤 https://t.co/sytx66rK1lpic.twitter.com/T8HwhVHqW2
До этого «Ростов» заявил о возможном переносе домашних игр со стадиона «Ростов Арена» на «Олимп-2». 29 сентября на ростовской арене запланирован концерт Басты, из-за чего может быть повреждён газон на новом стадионе.
После Баста высказал мнение, что концерт не должен помешать «Ростову» принимать матчи.
Ранее в «Ростове» ответили Басте по поводу концерта 29 сентября.