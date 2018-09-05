В «Ростове» ответили Басте по поводу концерта 29 сентября

Футбольный клуб «Ростов» ответил рэп-исполнителю Басте по поводу проведения концерта на поле стадиона «Ростов Арена», который должен состояться 29 сентября.

«Мы не выступаем против проведения конкретно вашего мероприятия. «Ростов» в целом возражает относительно любой концертной программы 29 сентября. Наша домашняя игра с «Оренбургом» состоится 6 октября. Мы всерьёз опасаемся, что будет невозможно восстановить поле за неделю», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В «Ростове» также заявили, что если бы концерт был запланирован на один из перерывов в Российской премьер-лиге, то в клубе поддержали бы его проведение.

«Мы гордимся, что в нашем городе родился и вырос такой популярный музыкальный исполнитель», — написано в обращении.

Ранее Баста прокомментировал ситуацию вокруг своего концерта на «Ростов Арене».