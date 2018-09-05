Баста прокомментировал ситуацию вокруг своего концерта на «Ростов Арене»

Рэпер Василий Вакуленко (Баста) прокомментировал заявление футбольного клуба «Ростов» относительно ситуации с проведением концерта исполнителя на поле стадиона «Ростов Арена», который должен состояться 29 сентября.

«Мы решили провести концерт на новом стадионе, который построен с комфортом. Чтобы люди приехали на левый берег, устроить праздник всем моим землякам. И началось всё это. Сначала сказали, что концерт переносится из-за матча с «Уфой». Мы ответили, что никаких проблем. Затем проводится собрание «Ростова», на котором что-то решается. Мы были вынуждены провести безумное количество экспертиз. В итоге у меня на руках имеется проектная документация, которая говорит, что «Ростов Арена» предусматривает проведение концертов. Во время концерта стелется специальное покрытие, которое не позволяет газону прийти в негодность», — цитирует исполнителя «Чемпионат».

Он также добавил, что его очень огорчает такая ситуация.

«Мы хотели провести съёмку и показать, какой у нас прекрасный город и новый стадион. Единственные, кто выступает с заявлением против концерта, — клуб «Ростов». Причём без каких-либо имён и указаний должностей, очень похоже на какой-то каприз. В «Лужниках» проводятся концерты крупных исполнителей без каких-либо нареканий, бизнес идёт. Нам нужно использовать по максимуму все наши ресурсы, чтобы развивать инфраструктуру бизнеса. Тут появляется непонятная группа людей. Это не похоже на футболистов», — добавил Вакуленко.

Ранее в «Спорт-Ин» заявили, что ничего не угрожает проведению матчей ФК «Ростов» на «Ростов Арене».