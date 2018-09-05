В «Спорт-Ин» заявили, что ничего не угрожает проведению матчей ФК «Ростов» на «Ростов Арене»
- РИА Новости
«Со всей ответственностью заявляем, что опыт организации массовых развлекательных мероприятий на современных стадионах доказывает, что они никоим образом не препятствуют проведению футбольных матчей», — приводит сообщение «Спорт-Ин» «Чемпионат».
В компании отметили, что при проведении концерта будет использовано съёмное защитное покрытие для травяного газона, демонтаж которого займёт три-четыре часа. По заявлению «Спорт-Ин», применение современных технологий позволит восстановить свойства газона в кратчайшие сроки.
Ранее пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала обращение к руководству футбольного клуба «Ростов» после информации о возможном переносе матчей с «Ростов Арены» на «Олимп 2».