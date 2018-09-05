В «Спорт-Ин» заявили, что ничего не угрожает проведению матчей ФК «Ростов» на «Ростов Арене»

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В компании «Спорт-Ин», осуществляющей управление стадионом «Ростов Арена», прокомментировали заявление пресс-службы футбольного клуба «Ростов» о невозможности проведения матчей на основном стадионе из-за запланированного на 29 сентября концерта.
В «Спорт-Ин» заявили, что ничего не угрожает проведению матчей ФК «Ростов» на «Ростов Арене»
  • РИА Новости

«Со всей ответственностью заявляем, что опыт организации массовых развлекательных мероприятий на современных стадионах доказывает, что они никоим образом не препятствуют проведению футбольных матчей», — приводит сообщение «Спорт-Ин» «Чемпионат».

В компании отметили, что при проведении концерта будет использовано съёмное защитное покрытие для травяного газона, демонтаж которого займёт три-четыре часа. По заявлению «Спорт-Ин», применение современных технологий позволит восстановить свойства газона в кратчайшие сроки.

Ранее пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала обращение к руководству футбольного клуба «Ростов» после информации о возможном переносе матчей с «Ростов Арены» на «Олимп 2».

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