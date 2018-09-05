В РПЛ прокомментировали возможный перенос матчей «Ростова» на другой стадион
- РИА Новости
Руководство ростовского клуба переживает за состояние газона после проведения концертных мероприятий, запланированных на 29 сентября.
«Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель», — приводятся слова из заявления на сайте РПЛ.
В РПЛ отметили, что концерты и другие развлекательные мероприятия обычно проводятся на стадионах во время больших перерывов в матчах. В лиге заявили, что перенос игр со стадиона, который принимал чемпионат мира по футболу, нанесёт большой урон репутации ФК «Ростов» и РПЛ в целом.
«Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесёт ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-лиге», — добавили в РПЛ.
Ранее ФК «Ростов» выступил с заявлением относительно перспектив проведения домашних матчей команды на построенном к чемпионату мира 2018 года стадионе «Ростов Арена».