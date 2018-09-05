В РПЛ прокомментировали возможный перенос матчей «Ростова» на другой стадион

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала обращение к руководству футбольного клуба «Ростов» после информации о возможном переносе матчей с «Ростов Арены» на «Олимп 2».

Руководство ростовского клуба переживает за состояние газона после проведения концертных мероприятий, запланированных на 29 сентября.

«Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель», — приводятся слова из заявления на сайте РПЛ.

В РПЛ отметили, что концерты и другие развлекательные мероприятия обычно проводятся на стадионах во время больших перерывов в матчах. В лиге заявили, что перенос игр со стадиона, который принимал чемпионат мира по футболу, нанесёт большой урон репутации ФК «Ростов» и РПЛ в целом.

«Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесёт ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-лиге», — добавили в РПЛ.

Ранее ФК «Ростов» выступил с заявлением относительно перспектив проведения домашних матчей команды на построенном к чемпионату мира 2018 года стадионе «Ростов Арена».