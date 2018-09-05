В РПЛ прокомментировали возможный перенос матчей «Ростова» на другой стадион

Короткая ссылка
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала обращение к руководству футбольного клуба «Ростов» после информации о возможном переносе матчей с «Ростов Арены» на «Олимп 2».
В РПЛ прокомментировали возможный перенос матчей «Ростова» на другой стадион
  • РИА Новости

Руководство ростовского клуба переживает за состояние газона после проведения концертных мероприятий, запланированных на 29 сентября. 

«Практика проведения концертов на стадионах показывает, что поле после этих мероприятий долго восстанавливается и может не соответствовать стандартам несколько недель», — приводятся слова из заявления на сайте РПЛ.

В РПЛ отметили, что концерты и другие развлекательные мероприятия обычно проводятся на стадионах во время больших перерывов в матчах. В лиге заявили, что перенос игр со стадиона, который принимал чемпионат мира по футболу, нанесёт большой урон репутации ФК «Ростов» и РПЛ в целом.

«Возможный перенос матчей на резервный стадион нанесёт ощутимый урон репутации и экономической стабильности клуба и всей Премьер-лиге», — добавили в РПЛ.

Ранее ФК «Ростов» выступил с заявлением относительно перспектив проведения домашних матчей команды на построенном к чемпионату мира 2018 года стадионе «Ростов Арена».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить