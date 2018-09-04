«Ростов» заявил, что домашний матч РПЛ с «Уфой» может стать последним на новом стадионе

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Футбольный клуб «Ростов» выступил с заявлением относительно перспектив проведения домашних матчей команды на построенном к чемпионату мира 2018 года стадионе «Ростов Арена».
«Ростов» заявил, что домашний матч РПЛ с «Уфой» может стать последним на новом стадионе
  • РИА Новости

В заявлении, опубликованном на официальном сайте «Ростова», говорится, что вопреки опасениям и возражениям клуба на поле стадиона «Ростов Арена» 29 сентября состоится концертное мероприятие, которое, по мнению клуба, приведёт в полную негодность футбольный газон.

Отмечается, что подобное уже происходило с полями на таких стадионах, как «Ахмат Арена», «Эсприт Арена», «Петровский», «Уэмбли», а также на других известных футбольных площадках. При этом в «Ростове» акцентируют внимание на том, что за два месяца до проведения матчей ЧМ-2018, которые проходили на «Ростов Арене», было запрещено проводить на стадионе любые концертные мероприятия.

В клубе также заявили, что если в результате концерта газон «Ростов Арены» получит существенные повреждения, то последующие домашние матчи будут проходить на стадионе «Олимп-2».

Матч восьмого тура РПЛ «Ростов» — «Уфа» состоится 22 сентября. Следующая домашняя игра ростовчан запланирована на 6 октября против «Оренбурга».

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