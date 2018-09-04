«Лужники» могут вновь реконструировать для соревнований по лёгкой атлетике

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Член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Михаил Бутов рассказал, что при реконструкции «Лужников» рассматривался вариант временного демонтажа нижнего яруса трибун для проведения легкоатлетических соревнований, от которого в конечном итоге отказались из-за дороговизны.
«Лужники» могут вновь реконструировать для соревнований по лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Но тем не менее в окончательном проекте существует план трансформации стадиона для проведения легкоатлетических стартов. Несколько месяцев назад я слышал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город готов проводить на большой спортивной арене соревнования по лёгкой атлетике, если будет необходимость», — цитирует Бутова ТАСС.

Он добавил, что этот план не подразумевает больших затрат на реконструкцию. В «Лужниках» убрали беговые дорожки перед чемпионатом мира  года по футболу. На этом стадионе проводилось семь матчей ЧМ, в том числе матч-открытие и финал.

Ранее генеральный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев не исключил возможности проведения клубом матча группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» на стадионе «Лужники».

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