«Лужники» могут вновь реконструировать для соревнований по лёгкой атлетике
- РИА Новости
«Но тем не менее в окончательном проекте существует план трансформации стадиона для проведения легкоатлетических стартов. Несколько месяцев назад я слышал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город готов проводить на большой спортивной арене соревнования по лёгкой атлетике, если будет необходимость», — цитирует Бутова ТАСС.
Он добавил, что этот план не подразумевает больших затрат на реконструкцию. В «Лужниках» убрали беговые дорожки перед чемпионатом мира года по футболу. На этом стадионе проводилось семь матчей ЧМ, в том числе матч-открытие и финал.
Ранее генеральный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев не исключил возможности проведения клубом матча группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» на стадионе «Лужники».