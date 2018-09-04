«Лужники» могут вновь реконструировать для соревнований по лёгкой атлетике

Член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Михаил Бутов рассказал, что при реконструкции «Лужников» рассматривался вариант временного демонтажа нижнего яруса трибун для проведения легкоатлетических соревнований, от которого в конечном итоге отказались из-за дороговизны.

«Но тем не менее в окончательном проекте существует план трансформации стадиона для проведения легкоатлетических стартов. Несколько месяцев назад я слышал заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что город готов проводить на большой спортивной арене соревнования по лёгкой атлетике, если будет необходимость», — цитирует Бутова ТАСС.

Он добавил, что этот план не подразумевает больших затрат на реконструкцию. В «Лужниках» убрали беговые дорожки перед чемпионатом мира года по футболу. На этом стадионе проводилось семь матчей ЧМ, в том числе матч-открытие и финал.

Ранее генеральный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев не исключил возможности проведения клубом матча группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» на стадионе «Лужники».