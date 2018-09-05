Ведущие тренеры Европы предложили УЕФА отметить правило выездного гола

Ряд тренеров европейских клубов предложил Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить правило выездного гола.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, данное предложение было озвучено на встрече специалистов и представителей организации, которая состоялась 4 сентября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

Отмечается, что на встрече также обсуждались вопросы введения единого летнего трансферного окна, использования системы видеопомощи арбитрам и другие темы, связанные с будущим европейского футбола.

Правило выездного гола впервые было применено в Кубке обладателей кубков сезона-1965/66. Согласно этому правилу, в двухматчевом противостоянии при равенстве голов по сумме двух встреч преимущество имеет та команда, которая забила больше мячей на выезде.

Ранее стало известно, когда будет принято решение об использовании VAR в еврокубках.