Шарапова рассказала, кем тяжелее быть: подростком или 31-летней женщиной

Россиянка Мария Шарапова заявила, что в своём возрасте считает себя счастливой и успешной.

«Когда ты являешься подростком и у тебя есть несколько сотен долларов, ты не имеешь представления о том, каким будет твоё будущее. Ты не знаешь, что тебя ожидает. У тебя есть только мечта. Это тяжелее, чем в 31 год иметь возможность делать всё, что захочется», — цитирует Шарапову пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Шарапова завершила выступления на Открытом чемпионате США, уступив испанке Карле Суарес Наварро со счётом 4:6, 3:6 в матче 1/8 финала.

Ранее Мария Шарапова прокомментировала поражение от испанки Карлы Суарес Наварро в матче 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису — US Open.