Шарапова прокомментировала поражение от Суарес Наварро в 1/8 финала US Open
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«Считаю, что Карла провела отличный матч. Во многих компонентах она была хороша. Испанка действовала стабильно, когда это было нужно. Она вынуждала меня совершать ошибки», — приводятся слова Шараповой на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Она добавила, что Суарес Наварро показала отличную физическую форму, и что об игре 30-летней испанки все уже давно осведомлены.
В четвертьфинале Суарес Наварро сыграет с американкой Мэдисон Киз.
Ранее россиянка Мария Шарапова потерпела поражение в четвёртом круге Открытого чемпионата США по теннису.