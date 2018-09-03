Карикатурист пошутил на тему голов Роналду и его сына за «Ювентус»

Известный карикатурист Омар Момани отреагировал на успешный дебют сына Криштиану Роналду за детскую команду «Ювентуса».

Он изобразил Роналду-младшего, обучающего своего звёздного отца тому, как нужно забивать за «Ювентус».

Криштиану Роналду — младший стал автором покера в первом же матче за детскую команду «Ювентуса», в то время как его отец не может открыть свой счёт забитым за бьянконери мячам на протяжении трёх туров Серии А.

Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри объяснил отсутствие голов у Роналду особенностями Серии А.