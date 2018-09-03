Карикатурист пошутил на тему голов Роналду и его сына за «Ювентус»
- Reuters
Он изобразил Роналду-младшего, обучающего своего звёздного отца тому, как нужно забивать за «Ювентус».
Ronaldo Jr scores 4️⃣ goals on debut for #Juve under 9s! ⚫️⚪️— Omar Momani (@omomani) 3 сентября 2018 г.
رونالدو الطفل سجل ٤ اهداف في أول مبارياته مع اشبال يوفنتوس#CristianoRonaldo#ronaldojr#juventus#omarmomanipic.twitter.com/cBJltOOkje
Криштиану Роналду — младший стал автором покера в первом же матче за детскую команду «Ювентуса», в то время как его отец не может открыть свой счёт забитым за бьянконери мячам на протяжении трёх туров Серии А.
Ранее сообщалось, что Массимилиано Аллегри объяснил отсутствие голов у Роналду особенностями Серии А.